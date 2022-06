Essa casa em Niterói – RJ é tudo que você sempre sonhou

Dadas as características do lugar, o projeto acabou por libertar parte do lote para um generoso espaço exterior recuando a construção. Volumetricamente, a habitação materializa-se através de quatro volumes paralelepipédicos que, através da sua posição relativa, desenham o jardim. A horizontalidade do habitação, em conjunto com o jogo de planos e permeabilidades, é responsável pelo diálogo estabelecido com os espaços exteriores.