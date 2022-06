Paraíso italiano

A escolha de materiais foi particularmente cuidada sendo que todos os pavimentos são um elemento chave do projeto. No piso térreo foi reutilizado o pavimento original em mosaicos de argila que se adequam também às novas funções do espaço. Na zona de convívio, anteriormente revestida em tijolo de fraca qualidade, foi integrado um novo tipo de tijolo com as mesmas dimensões mas desta vez colocado num novo padrão. Nos quartos os arquitetos reinterpretaram o tradicional trabalho em madeira, combinando vários tipos deste material num padrão variado e heterogéneo.O aço constitui um dos elementos mais interessantes da imagem final do projeto pois foi não só utilizado para fins estruturais mas também nos acabamentos. As paredes interiores não foram pintadas, perseverando a cor natural da cal.