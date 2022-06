Uma casa junto ao mar, um sonho tornado realidade!

De certeza absoluta que já todos sonhámos ter ou viver numa casa perto do mar. Acordar e sentir a brisa, ver as ondas e a areia. Em parte isto deve-se também ao facto da praia nos lembrar das férias e do Verão. Para quem cresceu junto à praia a conexão é ainda maior, mas mesmo quem vive no litoral não dispensaria todas as vantagens de viver num lugar junto à praia.

Os profissionais da C/POU, 30 BAJOS conceberam uma habitação em Palma de Maiorca que possui um lote de 210 m2 e uma área de construção que ronda os 200m2. Com dois quartos e três casas-de-banho, esta casa uni-familiar oferece todo o conforto possível para uma família pequena.

Veja as imagens seguintes e deixe-se maravilhar pela paisagem envolvente!