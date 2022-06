15 escadas que deixam a casa arrumada

Uma escada, pode ser muito mais do que uma escada. Quando planeada, pode funcionar como um espaço de arrumação por excelência. As imagens que lhe deixamos, não deixam qualquer dúvida. Os profissionais da homify, nomeadamente os arquitetos, sabem, sempre, responder com os melhores modelos.

Escadas são elementos decorativos por excelência. A iluminação, o material são apenas dois dos pormenores entre dezenas de ideias que pode pôr em prática. São também, muitas vezes, a estrutura escolhida para fornecer arrumação.