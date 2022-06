9 casas de dois pisos que deve ver antes de projectar a sua

A casa da imagem sobressai pela intersecção de planos e pela combinação do estilo tradicional – expresso na pedra do volume na vertical – com o moderno. A materialidade da casa cria hierarquias no edifício. A contrastar com o branco das paredes está o preto usado nas janelas e portas.

Um projecto da autoria do gabinete ARKOT Arquitectura + Construcción.