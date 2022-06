7 Ideias Geniais Para Separar A Cozinha Da Sala De Jantar

Percebemos que a adição de portas de correr de vidro no interior de uma casa pode parecer um desafio ou que se trata de estrutura demasiado permanente. Contudo, as portas de correr de vidro permitem que se alterem, de imediato, as circunstâncias de um espaço aberto, mantendo-se o contacto visual entre áreas distintas.

Pode abrir a porta enquanto cozinha para interagir com a sua família e fechá-la depois de preparar a refeições ou mantê-la fechada enquanto cozinha para evitar que os maus odores se propaguem pelo espaço.