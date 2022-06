Salas modernas: 5 móveis de TV perfeitos

Para os amantes da decoração, o bombardeamento de divisões com um estilo moderno por parte das capas das revistas e dos sites desta temática é uma constante na sua vida. É praticamente impossível folhear uma revista sem ver um quarto de linhas rectas ou uma cozinha minimalista, pelo que é igualmente impossível não querer aplicar esse estilo na nossa casa. No entanto, pode ser-nos um pouco difícil fazê-lo, quer por falta de experiência, quer por falta de orçamento. A nossa missão no artigo de hoje é mostrar-lhe apenas um elemento de uma das divisões da nossa casa, com vista a que se foque nele e tire o melhor partido do mesmo. Por esta altura, já sabe do que se trata: o móvel da televisão! Existindo uma televisão na sua sala, é natural que seja a grande protagonista dos serões e dos convívios com amigos, por isso vamos tornar este cantinho mais moderno, sugerindo-lhe 5 diferentes modelos para o móvel que a acolhe. Curioso? Então fique connosco e não percamos mais tempo!