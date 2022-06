A casa que sempre quis construir

A sala de estar é o lugar ideal para repousar. Neste espaço, predominam os móveis em vime. A decoração contempla cores quentes e diversos tons de laranja, reforçando o espírito rústico e tropical do espaço. A planta também sublinha a essência tropical do projecto. Os móveis estão arranjados de forma a convidar ao diálogo e à interacção entre as pessoas. Não há televisão ou um computador a distrair do que realmente importa: conviver.