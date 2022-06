10 casas de banho com poliban para momentos de puro relaxe

Não há dúvidas que gostamos todos de ver e tirar todas as ideias de decorações, nomeadamente quando falamos em casa de banho, já que esta é umas das divisões prediletas lá de casa. Já lá vai o tempo em que esta era um lugar comum e muitas vezes esquecido

Todos gostamos de desfrutar de uma bom tempo na casa de banho, seja a mimarmo-nos um pouco, a cuidar da nossa imagem e também a relaxar. Um bom banho de manhã ou ao final do dia, conforme os hábitos e as rotinas de cada um. Há quem preferirá uma banheira ou outros um duche, nós achamos que os dois complementam-se. Há dias que se torna mais prático tomar um duche e outros que um bom banho de imersão saberá tão bem. Os mais sortudos terão a opção dos dois numa única casa de banho, outro deverão optar por um ou por outro, mediante o espaço disponível. Geralmente, quando a casa de banho é mais pequena o poliban é a melhor opção, uma vez que não ocupa tanto espaço. No entanto, não é só num pequeno espaço que o poliban é projetado. Se quiser descobrir as nossas 10 opções bem variadas e atuais, mantenha-se connosco, porque este artigo é bem refrescante!