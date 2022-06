13 fachadas com garagens perfeitas para casas pequenas

Outra solução é deixar um espaço livre na parte da frente da casa, seja ele coberto ou não. No caso do projecto da imagem, embora o carro fique a descoberto, o portão acaba por lhe trazer uma sensação de segurança, mais não seja pelo carro se encontrar dentro do mesmo espaço do que o proprietário. Na fotografia, podemos ainda realçar o detalhe do piso com blocos de cores diferentes propícios para o estacionamento. Se optar por esta alternativa, não se esqueça de calcular o espaço que as portas vão tomar ao abrir para fora.