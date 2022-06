10 casas de sonho com preços acessíveis

Começamos com uma casa com um modelo de construção simples, mas bonito, com ar de pertencer a um bairro residencial muito amigável. Esta casa divide-se em 148 metros quadrados e tem quatro quartos e três casas de banho, núcleo social com sala de jantar, sala de estar e cozinha e garagem para dois automóveis.

A construção da casa fica aproximadamente por 70 000€.