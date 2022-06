Antes e depois: terraço vazio virou área de lazer com churrasqueira

Localizada na Barra da Tijuca, a cobertura beneficia de uma localização privilegiada, proporcionando aos moradores vistas espectaculares para a paisagem de alguns pontos-chave do Rio de Janeiro. O projecto procurou transformar o terraço num espaço de descanso e de relaxamento e numa área para receber os amigos, com espaço de lounge, de spa, de piscina e com uma área ao ar livre para desfrutar do sol e, claro, para apreciar as vistas sensacionais.