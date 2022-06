7 pequenas trocas que renovam a casa com pouco dinheiro

Há peças e peças. Há elementos e elementos. Há decorações e decorações. Com isto queremos dizer que no meio de muita oferta no mercado, há que saber optar pelos elementos certos e que valorizam a nossa casa. Não podemos comprar só por impulso ou só porque gostamos, temos de saber projetar esse mesmo objeto dentro da decoração, perceber se a cor combina, se o seu feitio se encaixa, se o estilo se adapta à toda a envolvência do ambiente.

O truque é apostar em elementos-chave e em cores neutras. Um espelho é por exemplo um item infalível e dos poucos acessórios unânimes na arquitetura, combina com todos os estilos e fica bem em qualquer divisão, além de ampliar opticamente o espaço.