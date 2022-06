As casas do futuro por 15,000 Euros cada módulo, acredita?

Começamos com uma fachada impecável! De linhas muito modernas e minimalistas, esta fachada sobressai do comum pela sua original porta azul celeste em contraponto com a madeira totalmente predominante.

O revestimento em madeira, e a sua utilização como material de base para a construção dos módulos, tem enormes vantagens em termos ecológicos, mas também no que respeita à longevidade das estruturas e à sua habitabilidade. As propriedades isolantes da madeira são sobejamente conhecidas, e as casas onde a sua utilização é extensa tendem a ser mais quentes e aconchegantes, e têm menor propagação de ruído, interior e exteriormente.

E claro, neste caso além da casa ser lindíssima, a qualidade dos arranjos paisagísticos eleva ainda mais a estética do edifício, conseguindo uma perfeita integração com a envolvente natural.