22 exemplos notáveis para o hall de entrada e corredor

O hall de entrada é sempre a primeira coisa que os visitantes vêem quando entram em sua casa: uma boa razão para dar prioridade a este espaço no que toca à decoração e à organização. Muitos decidem renovar a sua entrada com novas cores e decoração de bom gosto, e é uma óptima ideia, mas como? Outros continuam à procura de um novo candeeiro ou uma mesa para o corredor para alterar a aparência no primeiro espaço da casa, mas como mudar exactamente?

Mesmo para o seu hall de entrada que é estreito e pequeno, iremos hoje vamos tentar inspirá-lo com os melhores 22 exemplos no que toca a esta divisão.