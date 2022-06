Casa unifamiliar com conforto de revista (e fachada de sonho)!

Os exteriores da casa são por si bastante apelativos, um extenso relvado, um deck de apoio imediatamente em frente à casa, onde é possível por exemplo fazer refeições no exterior, com alguns vasos de plantas pontualmente.

A arquitectura em si já nos faz pensar numa casa tradicional de campo, pelo telhado a duas águas e o material da fachada, a madeira. O recorte, que vemos no piso inferior confere um certo charme ao volume no seu todo, as fachadas possuem múltiplas janelas, pelo que esta é uma casa que beneficia de bastante luz natural…