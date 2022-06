Casa de conforto num cenário de cortar a respiração

Tem várias janelas que permitem entrada da luz e tirar partido das magníficas vistas. A grande maioria das janelas são horizontais o faz com que do interior da casa se veja a envolvente em vistas panorâmicas magníficas.

As chaminés deixam-nos a pensar numa tarde de neve à frente de uma lareira quentinha, que certamente á imprescindível neste local. Ainda no exterior vemos um pátio pavimentado de entrada que permite por exemplo apanhar banhos de sol.