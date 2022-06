De casa de terror a casa de design apaixonante!

A habitação é composta por dois volumes que comunicam entre si, foi projectada com um traçado modernista, de linhas simples e contrastando o branco exterior e o preto no interior.

A casa vive também bastante dos seus exteriores, um dos lados é quase totalmente envidraçado, o volume é como que rasgado, permitindo um grande contacto da sala com o jardim e ainda a entrada de luz.

O jardim tem um extenso relvado com óptimo aspecto para as mais variadas actividades, por exemplo, para as crianças brincarem. Em relação com a fachada da sala está a piscina, uma piscina simples, com um óptimo tamanho para a família que habitará este espaço, à qual está associada uma área pavimentada de apoio que comunica com a sala, onde é possível apanhar uns bons banhos de sol.