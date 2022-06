Casa de imensos contrastes!

Esta moradia na Póvoa do Varzim é um volume bastante simples em que salta à vista a diferença entre pisos, facilmente reconhecível pela diferença de acabamentos entre os dois pisos.

É uma casa muito moderna em que os espaços sociais da habitação estão no piso superior.

Este projecto foi concebido pelo gabinete Grau Zero Arquitectura, arquitectos sediados no Porto, que procuram quebrar barreiras entre as disciplinas criativas e materializar os sonhos das pessoas..

Conheça este conceito, um espaço de contrastes que respeita e integra harmoniosamente as cotas do terreno existente.

Do programa salienta-se a importância dada às relações sociais de vivência da habitação e às vistas de mar possíveis. Estas foram as principais premissas na definição de Layouts interiores, potenciando os espaços abertos e os grandes vãos.

Vejamos…