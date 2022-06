Casa pré-fabricada surpreendente mostra quão a eficiência é amiga da perfeição

Dadas as características do lugar, a estrutura pré-fabricada procurou respeitar e relacionar-se o máximo possível com a envolvente. Sendo assim, a construção liberta grande parte do lote, conformando um jardim que, graças ao seu minimalismo, é inesperadamente versátil. Os vãos desenhados nas diferentes fachadas respeitam as exigências a nível de privacidade de cada divisão, permitindo que a paisagem participe de forma controlada nos interiores.