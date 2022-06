Renovação de cozinha: agora moderna e acolhedora

A cozinha tem como que uma moldura de madeira. Como se pode ver pela imagem, as paredes foram removidas e a cozinha agora abre-se para a sala, sendo assim um espaço social por excelência no qual é possível interagir enquanto se preparam as refeições. A máquina de lavar roupa foi removida e colocada na casa de banho para dar lugar a outros aparelhos eléctricos.