10 propostas originais DIY

Está com vontade de mudar alguma coisa e trazer algo de novo para a sua casa, sem ter de gastar muito dinheiro? Então a solução pode passar pela técnica do momento – DIY ou Faça Você Mesmo. Esta consiste em reaproveitar materiais e utilizá-los para uma nova ideia, dando outra finalidade. Existem imensas inspirações ou projetos DIY, todos bastante criativos e impressionantes, e hoje selecionamos 10 para si! Estas possibilidades permitem também, estimular a sua criatividade e aliviar o stress do dia-a-dia.

A promessa do DIY é ter peças originais, cheias de personalidade, que darão à sua casa uma decoração ímpar e bem especial. Por outro lado, temos a questão ambiental, uma vez que falamos em reciclar, ao recuperar objetos invés de os deitar fora.

Siga-nos nestes projetos, quem sabe se algum dele não será brevemente o seu!