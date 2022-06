12 sugestões de bricolage para iniciantes

O termo bricolage surge da língua francesa e refere-se às atividades que são realizadas por si mesmo enquanto amador, para uso próprio. O outro termo conhecido provém da língua inglesa – DIY - Do It Yourself.

Construir as suas próprias coisas não diz respeito só à questão monetária, mas também ao facto de ter peças originais e construídas por si mesmo, o que dá um certo orgulho.

As atividades de bricolage implicam a construção básica de itens, a recuperação de móveis ou tratar de pequenas tarefas, mas também dizem respeito ao processo de furar paredes, aparafusar um quadro ou uma prateleira, pintar uma parede, montar um móvel de acordo o manual de instruções, mudar uma lâmpada ou arranjar qualquer coisa por casa, que seja fácil de realizar.

Verdade seja dita, nem todos temos esta aptidão de bricolar , mas se tiver interesse e vontade de certeza que consegue desenvolver esta atividade. É bastante interessante uma vez que se torna um autodidata e não depende de ninguém para situações básicas.

Não há razão para não conseguir… Ora veja as nossas 12 sugestões de hoje!