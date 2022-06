12 entradas fabulosas para casas pequenas

Realce a sua entrada. É a primeira parte da casa que vê quando chega e a primeira com que os seus convidados se deparam. A entrada é o cartão de visita de uma casa e denuncia o que podemos encontrar no seu interior, bem como a personalidade de quem nela habita.

São muitos os recursos para fazer sobressair uma fachada pequena e simples. As opções mais simples, mas com impacto, são as que fazem uso da cor e da vegetação. As alternativas mais trabalhadas incluem revestimentos como a madeira e a pedra. Pode, ainda, remodelar ou substituir a porta de entrada.

Veja as propostas que incluímos neste livro de ideias.