Casa estreita cheia de boas ideias

Prepare-se para conhecer a Casa Condesa como foi baptizada pelos autores do projecto do gabinete Arqubo Arquitectos. A casa contém um piso abaixo do nível do sol destinado ao estacionamento de veículos e sala de máquinas, um piso térreo onde está localizada a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha e o quarto de hóspedes e um primeiro andar que inclui os quartos.

O imóvel sobressai pelo seu design moderno com linhas rectas e um telhado inclinado. A ideia da composição principal baseia-se num plano de cor branca que se dobra sobre si próprio numa espiral ao redor do volume principal do edifício, conformando os planos dos pisos, os planos inclinados da cobertura e os planos da fachada principal e posterior.