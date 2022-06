Casal constrói a sua casa em terreno estreito em apenas 5 meses

Para além da estrutura de aço leve, com placas de OSB Home, o acabamento exterior levou placas de cimento e o interior contou com placas de gesso acartonado. Uma das vantagens do Light Steel Frame é a rapidez da construção. A casa demorou apenas cinco meses a ficar pronta. Outro ponto a favor deste tipo de construção é a redução do desperdício já que os materiais foram projectos do tamanho exacto da estrutura.