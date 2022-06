7 cozinhas integrais em madeira – do clássico ao moderno

As cozinhas completas com os armários em madeira natural dão um efeito fantástico, como podemos ver no design de estilo rústico da fotografia. Traz também outra vantagem que é a de ser amiga do ambiente. Na fotografia, não há armários na parte superior o que dá a percepção de maior amplitude, além de que o revestimento em cerâmica oferece um elegante contraste com a madeira.