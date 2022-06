Casa preparada para encantar

No exterior a vivenda tem um estilo simples e elegante, num estilo bastante clássico, com as suas paredes em tijolo aparente e os seus beirais com belíssimas vigas de madeira à vista.

O jardim tem também uma composição simples, quase minimalista, em que as rosas brancas são o principal elemento de destaque sobre a relva bem aparada. Uma vez que a casa está inserida numa urbanização com campo de golfe, o estilo escolhido para os espaços exteriores está em perfeita sintonia com a envolvente.