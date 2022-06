8 belas marquises modernas para o inspirar

Vamos esquecer as marquises como depósito de arrumação, que se conseguem visualizar a lés de distância nas ruas, para vê-las sim, como uma oportunidade única de ter um espaço sem igual em casa.

Se há uns anos as marquises serviam para colocar todos os móveis, caixas, objetos que não queria, como também para suspender uma corda para estender a roupa. Hoje queremos que este canto tão especial e protegido sirva de área social, que seja no fundo uma extensão da sua casa, à sala de estar ou sala de jantar. As inspirações que vos trazemos hoje são prova que as marquises têm um grande potencial e que são perfeitas para se desfrutar todo o ano, 365 dias por ano, que faça sol ou não.

Como tal, não hesite, em renovar a sua ou construir uma depois de ver estes soberbos exemplos de varandas ou terraços fechados. Afinal, já não são os patinhos feios das casas!!