O minimalismo que vai querer na sua casa!

Viver na cidade implica muitas vezes lidar com espaços pequenos e aprender a tirar o melhor partido possível deles. Foi precisamente isso que os profissionais Vallribera Architects, de Barcelona fizeram. Os arquitectos não só aceitaram o desafio de construir uma habitação com um áreas bastante limitadas, como também conseguiram transformar esta maravilhosa habitação numa verdadeira obra de arte.

O seu design é puramente minimalista, recorrendo a diversas materialidades distintas para criar atmosferas únicas, quer no interior, quer no exterior. Com isto queremos afirmar e garantir-lhe que as imagens que irá de seguida ficar a conhecer pertencem a uma habitação espectacular que representou um grande desafio em termos de organização espacial, mas que, no final de contas, resultou num projecto único com características arquitectonicamente impressionantes! Venha descobrir… .