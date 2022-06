Armário de cozinha – o ideal para si!

Candeeiros atrevidos caem do teto até ao armário de cozinha do centro, no qual se confecionam as mais deliciosas iguarias. Sinta o cheirinho do seu cozinhado enquanto procura a travessa no armário grande em madeira.

Agora é só empratar, enquanto os filhos põem a mesa. Depois é só sentar e conversar sobre mais um dia que está a terminar. Quando a cozinha estiver arrumada, depois de tudo arrumado no armário de cozinha certo. apague a luz, na certeza que amanhã é um novo dia.