Salas de jantar: 10 opções modernas

Há madeira no chão, nas paredes, no teto… Madeira por todo o lado. Na decoração, diferente também do que é habitual, encontram-se os elementos que criam o apaixonante contraste. As cadeiras em acrílico, bem como o banco, deixam passar os tons da madeira.

Mais uma vivenda na qual se destacam as grandes janelas que deixam passar, ao longo do dia, as luzes na natureza. Se é apaixonado por construções em madeira, acrescente esta bela casa à sua lista. Espreite as outras divisões, são de querer mais e mais e mais.