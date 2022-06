O que não pode faltar na decoração de quarto de crianças

Há um manancial de teorias no que diz respeito a escolher a cor ideal para um quarto de bebé ou criança. Há os pais que abraçam esta fase em pleno e revestem as paredes de cores vibrantes ou desenhos divertidos. Outros há que, a pensar no futuro, mantêm as paredes do quarto numa cor simples e neutra que acompanhe o crescimento da criança e se adapte a outros estilos decorativos, permitindo maior liberdade criativa no futuro.

Estamos, assim, inclinados a acreditar que não há uma regra universal sobre o assunto e, em boa verdade, vai muito depender da sua perspectiva sobre o assunto: a que grupo de pais pertence? Dispõe de possibilidades financeiras para alterar a decoração daqui a alguns anos? E – também importa – o que tem o seu filho a dizer sobre isso? Não será boa ideia deixá-lo escolher ou acaba com o canal Panda pintado na parede, mas, peça-lhe uma opinião e encontre um meio termo. Saberá, melhor que ninguém, interpretar a personalidade do seu filho e escolher uma cor que com ele se identifique.

Se vai decorar um quarto de bebé, prefira um tom que espelhe o seu gosto. Afinal de contas, vai lá passar muitas horas a cuidar do pequenino aí de casa. Um bebé precisa de uma atmosfera tranquila, aconchegada e que o faça sentir protegido. Por esse motivo, opte por tons claros ou pastel. Estes tons transitam facilmente para um quarto de criança mais crescida. Para além disso, constituem um bom pano de fundo para brincar com a decoração. Se, por outro lado, escolher tons vibrantes, mantenha o mobiliário simples. Já sabe o que lhe dizemos sempre, não sabe? Menos é mais.

Por fim, pode ainda optar por papel de parede. O papel de parede tem o poder de criar mundos e fantasias que estimulam os sentidos e a personalidade por natureza vivaz das crianças.