Uma vivenda integrada na paisagem 5 imagens wow!!

Como pode verificar trata-se de um volume bastante amplo com espaço para várias famílias. É um edifício bastante moderno com um telhado plano e dois pequenos telhados a duas águas. Está virado sobretudo para a paisagem, tendo vários vidros e aberturas nesta direcção, estando ainda integrado no declive do terreno. No exterior o declive é vencido pela criação de vários pequenos terraços com algumas plantações de arbustos e outras planta. A casa tem um muro em toda a sua volta e logo a seguir vemos uma densa floresta que se desenvolve encosta acima. Um lugar privilegiado…