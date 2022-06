13 Paredes de sala de estar com recuperadores de calor

Mesmo que o tempo e as casas estejam quentes, por esta altura do ano, é importante começar a pensar agora nos dias mais frios do inverno, já não faltam muitos para chegar a estação mais fria do ano. Neste sentido, é necessário pensar no nosso bem-estar e respetivo conforto dentro do seio da nossa casa. Existem soluções mais imediatas e acessíveis para aquecer parte do nosso lar, nomeadamente através de um recuperador de calor. Este garante que o calor produzido pelo equipamento fica dentro do espaço, o que garante um bom aproveitamento do mesmo, ao contrário da lareira. O recuperador de calor a lenha acaba por ser mais económico do que um aquecimento a petróleo ou a electricidade.

Por outro lado, o recuperador de calor confere um bom ambiente e uma excelente atmosfera dentro do espaço. Além de ser bastante decorativo, como poderá conferir através das nossas 13 fantásticas inspirações de recuperadores de calor, em paredes de sala de estar. Descubra o nosso livro de ideias bem… Quente!!