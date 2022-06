Decoração de quarto de bebé: 10 ideias para quadros

Mais uma ideia com animais, mas o principal aqui nem é tanto o tema, mas sim as dimensões e as cores da tela. Por que nem todos os quadros para quartos de bebé têm de ser extremamente coloridos e proporcionais ao tamanho da criança, se for um pai fora-da-caixa pondere transformar um papel de parede numa decoração para o quarto! As cores também podem fugir ao tradicional, não se preocupe com isso. O importante é que no momento de viver esta fase das vossas vidas a energia do espaço esteja em sintonia com a sua maneira de ser.