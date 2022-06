O bungalow perfeito para as férias da sua vida

Glamping ! Conhece o termo? Nunca ouviu falar? É natural, se o campismo não entra nas suas preferências. Mas aqueles habituados a incluir os parques de campismo nas suas rotas para as férias sabem que um novo conceito de acampar tem vindo a surgir por todo o mundo.

Glamping é uma conjunção das palavras camping e glamour usada para definir um fenómeno global em franco crescimento: - acampar, mantendo o estreito contacto com a natureza, mas fazê-lo com todas as comodidades de um hotel de luxo. O conceito tem raízes nos safaris ocidentais em África, onde viajantes ricos não dispensavam o seu estilo de vida, mesmo no meio da natureza selvagem, e os seus acampamentos refletiam o seu desejo de luxo.

Os puristas do campismo opinam que acampar assim não é acampar. mas tão só trocar uma casa por outra, muitas vezes ainda mais luxuosa, no entanto a ideia tem vindo a ganhar adeptos e as ofertas multiplicam-se.

O projeto de hoje é precisamente o de um parque glamping . Chama-se Cala Llevadó, e está situado na Costa Brava, em Espanha. A sua autoria é do gabinete de arquitetura DOS Arquitectes e foi valorizado pelo trabalho do nosso fotógrafo SIMON GARCIA|ARQFOTO.

Venha conhecê-lo e descobrir se este conceito enche as suas medidas de conforto!