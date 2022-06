Uma moradia especial no Algarve

Quando imaginamos uma casa no Algarve pensamos em espaços amplos e frescos, exteriores agradáveis e claro, em palmeiras. Esta habitação inclui tudo isso, que faz parte do imaginário de Algarve para muitos de nós. No exterior um relvado amplo com algumas palmeiras, uma imagem associada a turismo e dias de verão. Associada à casa está uma zona pavimentada em tijoleira, perfeita para apanhar algum sol ou para fazer algumas refeições em família. Sobre o qual se encontra uma pérgola com trepadeiras que começam a crescer e a expandir-se… Agradável não?! A casa tem janelas amplas comunicando bastante com o exterior.