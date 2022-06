8 balcões de cozinha que vai querer ter em sua casa!

As cozinhas com preto são de tal forma impactantes que o vão fazer reconsiderar a sua. São elegantes, sofisticadas e improváveis. Chamamos-lhe improváveis porque a maior parte das cozinhas privilegia as cores claras, como o branco. Empreste algum drama ao seu espaço e arrisque no mármore preto. Conjugue com metais matizados para lhe dar aquele toque final de requinte.