A casa que respira família

Numa tendência muito atual a sola de estar forma um espaço único e aberto com a cozinha e com a sala de jantar. Amplitude, espaço, luminosidade… Conhecemos bem as vantagens desta disposição das áreas sociais das casas. Mas que maior vantagem haverá do que o estreito convívio entre os vários membros da família durante as várias vivências do dia-a-dia?

O estilo é moderno, com alguns toques clássicos. Os sofás confortáveis e intemporais são conjugados com cadeirões modernos, cadeirões antigos, e uma chaise longue de inspiração barroca. Apontamentos de cor aqui e ali, adicionados pelos têxteis, tornam o ambiente mais descontraído e divertido.

O quadro negro com giz lembra imediatamente a escola, crianças, tarefas diárias. É um acessório engraçado e muito útil na organização do quotidiano familiar.

E repare na espetacularmente simples solução de arrumação no armário de parede, com nichos abertos de vários tamanhos. É uma biblioteca e um escritório ao mesmo tempo, sem sobrecarregar demasiado o espaço de circulação!