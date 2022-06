Os 10 mandamentos da decoração de interior

O nosso décimo mandamento, mas não por isso menos importante, vai para a preocupação do bem-estar e do conforto. Ter um espaço digno de uma revista, não é o mesmo que ter um espaço de uma montra ou de um catálogo! Queremos um espaço pessoal, com vida, com alma, onde se possa sentir bem a cada regresso a casa, depois de um dia longo de trabalho.

As almofadas, as luzes, os tapetes, as cores têm um papel preponderante nesta matéria cozy.