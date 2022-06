As 12 tendências de decoração para o outono 2016

O tempo voa e não é nenhuma novidade, como sabe o verão já terminou, apesar de estar sol, calor, de alguns irem à praia, etc. Mas neste altura, as montras já se pintam de outras cores, o chão já se reveste de folhas e os dias são cada vez mais pequenos. É oficial, entramos na estação do outono! Este ano, como é um ano bissexto, entramos no outono a 22 de setembro, mais precisamente às 14h21.

Para receber e dar as boas-vindas à nova estação de braços abertos e com alegria, vamos também dar à nossa casa, uma tonalidade outonal, mas atenção que com isso não queremos dizer que se vai revestir de cor de laranja ou de castanho. Vamos pôr em prática as tendências, que são simplesmente maravilhosas e de muito bom gosto, desde de cores claras e pastéis, de plantas, de detalhes com padrão, entre outros que precisa de continuar a ler este artigo para descobrir. Surpreende-se e veja como é bem simples entrar no mood outonal!!