Moradia que é um paraíso contemporâneo

Com esta imagem torna-se mais evidente a utilização de pedra na fachada. Torna-se também evidente a composição e estilo do jardim que envolve o volume. Um jardim de arbustos e pequenas árvores com folhagem densa e bem verde e com algumas flores, o ambiente perfeito para enquadrar este espaço, que acolherá certamente várias espécies de pequenos pássaros e outros animais interessantes.

Veja aqui outras dicas para o exterior da sua casa.