Uma moradia impressionante: modernismo no seu melhor

Será que está preparado para admirar esta magnífica obra do modernismo?! Realizada pelos arquitectos de Barcelona 08023 Architects a moradia que lhe damos a conhecer consiste num módulo de betão com espaços deslumbrantes onde o conforto é máximo e as vistas de cortar a respiração, uma vez que inclui um jardim com piscina.

Vamos espreitar… .