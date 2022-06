Casa de banho com móveis belos e funcionais

Queremos casas de banho confortáveis, modernas, bonitas e funcionais. A ideia de um espaço frio e pouco acolhedor é coisa do passado. Investida na casa de banho dos seus sonhos, porque à semelhança de qualquer outra divisão da sua casa, exige elegância, requinte e tranquilidade. Este passo pode ser dado através da decoração, da luz que recebe do exterior e dos móveis de casa de banho.

A casa de banho, se bem pensada, pode transformar o seu dia. Quando se chega a casa, depois de mais um dia cansativo de trabalho, é neste espaço que se renovam as energias antes de se iniciar as tarefas de casa. Através das próximas dez imagens, a partir de trabalhos dos profissionais da homify, fica a saber que a natureza está sempre de mãos dadas com a casa de banho. Use materiais naturais, como a pedra e a madeira e sinta-se feliz.