Uma casa simples por fora, mas com um interior confortável

Neste livro de ideias, vamos mostrar-lhe como um bonito duplex situado em Logroño, Espanha, ficou pronto para aluguer temporário. Hoje em dia, são cada vez mais as pessoas que alugam um apartamento para as férias, em vez de pagarem estadia num quarto no hotel. É uma opção mais económica e mais prática para quem quer cozinhar em casa ou ter mais privacidade. A poupança de dinheiro acaba por ser útil para se gastar noutras actividades durante as férias.

Atentas a esta tendência, são muitos os proprietários que utilizam os seus imóveis para este fim. Esta opção é interessante em termos financeiros e também pessoais pois, por não ser um aluguer permanente, os proprietários podem desfrutar da casa sempre que quiserem e ela não estiver ocupada.

Contudo, não se esqueça: se quer tornar a sua propriedade apta para turistas, deve mantê-la limpa, arrumada e confortável. Faça-os sentir em casa e não lhes ofereça um sítio frio com móveis reduzidos apenas ao essencial.

Sem mais demoras, vamos conhecer o duplex assinado pelo gabinete de Home Staging Become a Home.