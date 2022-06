5 casas modernas e pequenas

Por última, uma moderna casa assinada por Juan Nicolás Bobba. Baptizada como Vivenda Dual, o volume causa impacto com os seus planos laterais que contêm o vento numa casa desenhada para receber ar puro e ventilação cruzada. O duplo acesso permite não só um uso familiar, como também a instalação de um estúdio ou oficina.

Ao entrar, é possível ver o jogo de materiais da decoração que realça espaços lineares, mas cheios de luz. O betão aparente é uma tendência crucial na arquitectura moderna actual. Esta casa oferece essa modernidade em cinza, acrescentando outra tendência: pisos em porcelanato e detalhes em amarelo vivo. O revestimento ocre do exterior é uma síntese do conceito actual do desenho de casas: integração com o entorno. E que melhor maneira de uma casa se integrar com o cenário que não através do uso de uma cor natural?