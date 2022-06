9 chuveiros e boxes incríveis para a sua casa de banho!

O acto de tomar banho é um ritual polémico entre nós, seres humanos: há os que fazem tudo para ser rápidos e os que mal podem esperar por chegar a casa e desfrutar de um longo banho de imersão. Há, ainda, os que não conseguem começar o dia sem primeiro tomar um duche.

Seja qual for o grupo a que pertence, temos a certeza de que não quer deixar a cabine de duche de sua casa passar despercebida, certo? Para que a hora do banho seja ainda mais prazerosa, um espaço propício para que isso aconteça é essencial. Não nos referimos a boxes/cabines de duche enormes ou banhadas a ouro, mas sim de aconchego, de boa iluminação, de fácil acesso e de água quente a cair com pressão. Tudo isto sem esquecer a parte criativa. Então, por que não inovar na hora de decorar o espaço do seu chuveiro? Temos a certeza de que isso tornará a hora do banho ainda mais apetecível.

Inspire-se nos nove projectos que lhe deixamos neste livro de ideias.