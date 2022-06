Um anexo que transformou esta habitação!

O projecto que hoje lhe iremos dar a conhecer é maravilhoso e pode inspirar qualquer pessoa que procure criar um anexo ou efectuar um pequena remodelação da sua habitação.

A construção nem sempre é um processo fácil, requer a maior atenção e cuidado por ambas as partes (quer do cliente, quer do arquitecto) no entanto, os benefícios que esta pode trazer ultrapassam todas as barreiras e dificuldades que possam surgir.

Hoje vamos ficar a conhecer um projecto construído de raiz sobre um edifício pré-existente. As imagens que iremos de seguida observar são maravilhosas e representam uma atitude contemporânea face a uma construção antiga. Conseguindo assim uma união perfeita entre o passado e o presente!