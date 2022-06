7 ideias práticas para organizar uma cozinha pequena

A organização de uma cozinha seja ela grande ou pequena, é mais do que uma necessidade. Uma boa arrumação de todos os utensílios de cozinha e de outros itens decorativos fará toda a diferença no resultado final, como também na sua forma de estar dentro desse espaço. Sentir-se-á mais à vontade, disposto a cozinhar e a tomar uma refeição, sem pressas de fugir do caos.

Menor for uma cozinha mais cuidado precisará de ter. É necessário ser muito prático e objetivo com cada elemento que quer ter por lá. Não multiplicar panelas, tachos ou ter demasiados eletrodomésticos na bancada da cozinha, que só ocuparão desnecessariamente o espaço. Neste sentido, é essencial organizar melhor a distribuição do espaço e dos objetos, através de prateleiras, recipientes, gavetas, frascos ou outros suportes que proporcionam uma melhor distribuição, de modo prático, mas também design.

Neste livro de ideias, partilhamos consigo 7 soluções bem astutas que o ajudará a colmatar a falta de espaço dentro da sua pequena cozinha. Ideias simples, úteis e também inesperadas. Ora veja…